На Кубани очереди на Керченскую переправу ожидают около 600 грузовиков

С 27 октября проезд большегрузов к Керченской паромной переправе частично ограничен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 600 грузовиков ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

- На сегодняшний день в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском, - говорится в сообщении.

На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание. Волонтеры раздают водителям воду и чай.

С 27 октября проезд большегрузов к Керченской паромной переправе частично ограничен. Сотрудники ДПС останавливают въезжающие в Краснодарский край большегрузы и уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если фура едет в Крым с неприоритетными товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту через Северное Приазовье (от Таганрога до Джанкоя). Также можно отправить груз по железной дороге.

Ранее были определены списки грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. В частности, это скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

Напомним, по информации Минтранса РФ, движение грузовиков по Крымскому мосту будет запущено не ранее 1 декабря.

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