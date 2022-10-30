На Кубани очереди на Керченскую переправу ожидают около 600 грузовиков

С 27 октября проезд большегрузов к Керченской паромной переправе частично ограничен
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Около 600 грузовиков ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
- На сегодняшний день в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском, - говорится в сообщении.
На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание. Волонтеры раздают водителям воду и чай.
С 27 октября проезд большегрузов к Керченской паромной переправе частично ограничен. Сотрудники ДПС останавливают въезжающие в Краснодарский край большегрузы и уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если фура едет в Крым с неприоритетными товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту через Северное Приазовье (от Таганрога до Джанкоя). Также можно отправить груз по железной дороге.
Ранее были определены списки грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. В частности, это скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.
Напомним, по информации Минтранса РФ, движение грузовиков по Крымскому мосту будет запущено не ранее 1 декабря.
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