Погода на 31 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крыму сухо и ветрено.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
31 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- Сохранится ветреная погода, ночью вероятны небольшие дожди, днем без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 14...16°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло 14...16°.
В Ялте, как сообщает yandex, +13…+18°, западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +11…16°, северный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Керчи +11 …+15°, северо-западный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +12 …+17°, западный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Черноморском +12…+15, северо-западный ветер 5-8 м/с. Малооблачно.
В Джанкое +9…+15°, скорость северо-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +9…+14°, скорость северо-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +15 …+17°.
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