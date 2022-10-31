НовостиОбщество 30 октября 2022 22:15

Погода на 31 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 31 октября 2022 года в Крыму и Севастополе