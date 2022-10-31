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НовостиОбщество30 октября 2022 22:15

Погода на 31 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 31 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму сухо и ветрено.

В Крыму сухо и ветрено.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Сохранится ветреная погода, ночью вероятны небольшие дожди, днем без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 14...16°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло 14...16°.

В Ялте, как сообщает yandex, +13…+18°, западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +11…16°, северный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Керчи +11 …+15°, северо-западный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +12 …+17°, западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +12…+15, северо-западный ветер 5-8 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +9…+15°, скорость северо-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +9…+14°, скорость северо-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +15 …+17°.

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