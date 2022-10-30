Матрос Жильцов, сорвавший атаку ВСУ на Черноморский флот в Севастополе, представлен к государственной награде

Фото: t.me/mod_russia

Минобороны России представило к государственной награде матроса Артема Жильцова, который первым заметил украинский дрон, направлявшийся на вход в гавань по Севастопольской бухте 29 октября. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

– Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте, – говорится в сообщении.

Жильцов незамедлительно сообщил вахтенному офицеру о приближающемся неизвестном объекте. Это позволило вовремя накрыть беспилотник огнем из корабельных орудий и сорвать замысел противника.

Напомним, утром 29 октября севастопольцев разбудили громкие звуки работы ПВО. С 4:30 утра корабли Черноморского флота несколько часов отбивали атаки беспилотников. По данным властей, все выпущенные в сторону Севастополя БПЛА были уничтожены. Никто не пострадал.

Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В Минобороны России заявили, что подготовкой атаки руководили специалисты британских ВМС.

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