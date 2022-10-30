4 ноября вход в музеи Крыма будет бесплатным

Фото: пресс-служба Минкульта РК

4 ноября, в День народного единства, 15 государственных музеев Крыма можно будет посетить бесплатно. Об этом сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина в своем телеграм-канале.

– Традиционно 4 ноября акцию «День открытых дверей» проводят 15 государственных музейных учреждений при содействии Министерства культуры РК. В выходной день крымчане и туристы получат замечательную возможность ознакомиться с основными экспозициями крымских музеев и их филиалов, увидеть уникальные экспонаты и крымские коллекции, узнать интересные факты о богатом историко-культурном наследии страны, – написала она.

В рамках акции для посетителей будут организованы мастер-классы, обзоры, лекции и другие просветительские мероприятия.

Ранее КП-Крым писала, что в День народного единства в в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника откроется выставка «Наука побеждать». Посетители увидят фотографии подлинных указов, документов, старинных карт, планов, гравюр и рисунков, относящихся к сражениям XVIII–XIX веков.

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