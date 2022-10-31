Эксперт рассказал, куда жаловаться на отсутствие отопления в Крыму

Отопительный сезон в Крыму стартовал, однако не во всех домах может появится тепло Фото: Олег Укладов

Если тепло в доме не появляется даже через две недели после начала отопительного сезона, необходимо сначала обратиться в обслуживающую организацию, если и в этом случае проблема не решится - в Государственную жилищную инспекцию.

- Можно обратиться и к нам в «ЖКХ-Контроль», позвонив на горячую линию или написав электронное письмо. В ряде случаев необходимо менять управляющую компанию, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров.

Он также обратил внимание на то, что на этом рынке в настоящее время орудует немало мошенников. Есть такие, которые не имеют ни аварийной службы, ни офиса, ни желания работать, а только собирать деньги.

Напомним, отопительный сезон в Симферополе начался еще 17 октября. Тогда тепло начали подавать в больницы и школы города, а через несколько дней - в многоквартирные дома. В Севастопольском районе отопительный сезон стартовал 18 октября.

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