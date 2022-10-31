Два Мастера спорта поделились секретами футбола с юными спортсменами в Ялте

Фото: Янина Павленко/Tg

В минувшую пятницу в Ялте на новом стадионе «Авангард» два заслуженных Мастера спорта Дмитрий Сычев и Евгений Алдонин провели мастер-класс для юных спортсменов.

Фото: Янина Павленко/Tg

- Для юных ялтинских футболистов мастер-класс провели заслуженный Мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России Дмитрий Сычев и Заслуженный Мастер спорта, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 Евгений Алдонин, - сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Она также обратила внимание на то, что Евгений Алдонин - уроженец Алупки. Спортсмены поделились с ребятами своими секретами и хорошенько погоняли их по полю.

Ранее сообщалось, что крымский теннисист привез две бронзовые медали с соревнований в Армении. Он принял участие в международном турнире «Tsakhkadzor Cup». При главном спорткомплексе Цахкадзора недавно были построены новые грунтовые корты, где и прошли состязания.

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