В Керчи двое парней получили травмы в ДТП на « зебре»

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи двое 18-летних парней получили травмы в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла накануне, около 18.50. Водитель за рулем «АЗЛК 21412-01», двигавшийся по улице Куль-Обинское шоссе, наехал на пешеходов, когда те переходили дорогу по «‎зебре». Ситуацию осложнило то, что на улице уже стемнело.

- В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. На месте аварии работал наряд ГИБДД. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются, - говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября на трассе Симферополь - Судак в ДТП пострадала женщина. С травмами ее доставили в больницу.

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