В Ялте на улице Свердлова сгорела «заброшка» в ночь на 31 октября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В ночь на 31 октября в Ялте на улице Свердлова сгорело заброшенное строение. Об этом КП-Крым сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

- В Цент управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании по адресу: город Ялта, улица Свердлова, 39. По прибытии на место было установлено, что горит одноэтажное отдельно стоящее заброшенное деревянное здание на площади более 200 кв. м, - пояснили в пресс-службе.

К 05.15 утра пожар был ликвидирован. Отмечается, что на месте работали 8 сотрудников МЧС, которые использовали 2 единицы спецтехники. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, 22 октября в Крыму потушили пожар в Новом Cвете. Загорелось двухэтажное деревянное здание.

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