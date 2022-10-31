В Симферополе с 1 ноября изменится маршрут автобуса №3

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе с 1 ноября изменится схема движения автобуса №3. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- С 1 ноября 2022 года движение автобусов на муниципальном маршруте №3 «ул. Маршала Жукова - Свобода» будет осуществляться по дублирующему проезду проспекта Победы, - говорится в сообщении.

Со схемой движения можно знакомиться здесь.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе изменена схема движения автобусного маршрута №81. Жителей просят обратить внимание.

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