Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 7:42

В Симферополе с 1 ноября изменится маршрут автобуса №3

Он будет пролегать по дублирующему проезду проспекта Победы
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе с 1 ноября изменится схема движения автобуса №3. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- С 1 ноября 2022 года движение автобусов на муниципальном маршруте №3 «ул. Маршала Жукова - Свобода» будет осуществляться по дублирующему проезду проспекта Победы, - говорится в сообщении.

Со схемой движения можно знакомиться здесь.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе изменена схема движения автобусного маршрута №81. Жителей просят обратить внимание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50