На территории частного двора в Крыму сгорела баня 30 октября

Фото: ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым»

В крымском селе Айвазовское 30 октября сгорела баня на территории одного из частных дворов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

- Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован и ликвидирован в течение 40 минут, - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила шесть квадратных метро. Дальнейшего распространения огня удалось избежать, однако часть хозяйственной постройки оказалась уничтожена. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Ялте на улице Свердлова сгорела «заброшка» в ночь на 31 октября. Погибших и пострадавших нет.

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