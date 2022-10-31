Очереди на переправу через Керченский пролив в Крыму ожидают 150 транспортных средств

Все семь паромов продолжают функционировать штатно Фото: Дмитрий СТЕШИН

Через Керченский пролив 28, 29 и 30 октября перевезено 1644 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

- С 28 октября 2022 года по 31 октября 2022 (08:00) перевезено 1455 транспортных средства, 1644 пассажиров, 90 вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что очереди с крымской стороны в настоящее время ожидают до 150 транспортных средств.

Все семь паромов продолжают функционировать штатно. С начала работы Керченской паромной переправы было перевезено 12 128 единиц транспорта, 22 871 пассажир и 152 вагона.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика. Движение по поврежденной автомобильной части Крымского моста могут запустить до конца года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50