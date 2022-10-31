В Феодосии прошел пробег «Крымская веловолна»

Фото: МВД по РК

В минувшие выходные в Феодосии прошла региональная велоэкскурсия «Крымская веловолна». Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, в торжественном открытии мероприятия принял участие врио Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Феодосии Юрий Чернопазов.

– Передвигаться на велосипедах по дорогам общего пользования разрешается только по правому краю проезжей части, обочинам с 14 лет. При пересечении дороги по пешеходным переходам необходимо спешиваться, а при приближении к ним - уступать дорогу пешеходам, – напомнил он.

После велоэкскурсии всех участников наградили световозвращателями, а особо отличившиеся получили ценные подарки.

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