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НовостиОбщество31 октября 2022 9:42

В Феодосии прошел пробег «Крымская веловолна»

Участникам напомнили о важности соблюдения ПДД
Дмитрий Коренев
Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

В минувшие выходные в Феодосии прошла региональная велоэкскурсия «Крымская веловолна». Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, в торжественном открытии мероприятия принял участие врио Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Феодосии Юрий Чернопазов.

– Передвигаться на велосипедах по дорогам общего пользования разрешается только по правому краю проезжей части, обочинам с 14 лет. При пересечении дороги по пешеходным переходам необходимо спешиваться, а при приближении к ним - уступать дорогу пешеходам, – напомнил он.

После велоэкскурсии всех участников наградили световозвращателями, а особо отличившиеся получили ценные подарки.

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