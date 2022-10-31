Водителям фур рекомендуют ехать через Армянск из-за большой очереди на «Чонгаре»

На КПП «Чонгар» сейчас сложно проехать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На данный момент существует проблема с очередью большегрузных автомобилей на пропускном пункте «Чонгар». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Водителям грузовых автомобилей рекомендуют использовать маршрут через Армянск, где очередей нет.

- На границе у нас очереди на «Чонгаре». Начали подсыпать дополнительную полосу для стоянки грузовых машин. Очередь большая. Мы на среду готовим на комиссию предложения в части того, чтобы в Ростове коллеги пломбировали все грузы проходили на въезд в Республику Крым без досмотра, - сообщил Аксенов.

Ранее сообщалось, что очереди на переправу через Керченский пролив в Крыму ожидают 150 транспортных средств. С минувшей пятницы на паромах переправили 1455 машин.

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