Аксенов пообещал сохранить трудовые коллективы национализированных в Крыму иностранных предприятий

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Власти Крыма пообещали сохранить трудовые коллективы национализированных предприятий

Это не касается персонально уполномоченных лиц, которые выполняли волю киевских руководителей

После национализации ряда предприятий в Крыму их коллективы продолжат работу, сокращений не планируется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей, – написал он.

Напомним, 18 октября Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится становится возможной национализация имущества недружественных стран и иностранных граждан.

31 октября Сергей Аксенов поручил национализировать ряд предприятий, собственники которых связаны с киевским режимом и активно противодействуют проведению СВО. В собственность республики перейдет имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

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