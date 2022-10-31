В Ялте с 1 ноября начнут подавать тепло в жилые дома

В Ялте начнут подключать к отоплению жилой фонд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 ноября в Ялте начнут подключать к отоплению жилой фонд. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Погода балует, положенных среднесуточных +8 до сих пор не фиксировалось, тем не менее, по просьбам ялтинцев начинаем. Запускаемся в тестовом режиме - проведем пуско-наладочные работы, чтобы холода не застали врасплох. Все объекты социальной сферы, напомню, уже отапливаются, – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее эксперт рассказал, куда жаловаться на холодные батареи. Если тепло в доме не появляется даже через две недели после начала отопительного сезона, необходимо сначала обратиться в обслуживающую организацию, если и в этом случае проблема не решится - в Государственную жилищную инспекцию.

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