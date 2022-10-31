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НовостиОбщество31 октября 2022 20:37

Профессия - родину защищать: в Нахимовском военном училище прошел день открытых дверей

В Черноморском высшем военно-морском училище прошел день открытых дверей
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Экскурсию ребятам проводили курсанты военного училища

Экскурсию ребятам проводили курсанты военного училища

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова 30 октября прошел день открытых дверей. Учебное заведение посетили и крымские школьники, в частности, кадеты.

Экскурсию по военному училищу ребятам провели курсанты. С большим интересом школьники осмотрели выставку стрелкового вооружения и бронеавтомобильной техники.

Для посетителей организовали настоящее шоу

Для посетителей организовали настоящее шоу

Фото: Ирина ГЕРЦ

На территории училища были развернуты выставки легкого артиллерийского вооружения и образцов экипировки военнослужащих

На территории училища были развернуты выставки легкого артиллерийского вооружения и образцов экипировки военнослужащих

Фото: Ирина ГЕРЦ

Кадетам выставка пришлась по душе - ребята уже умеют пользоваться оружием

Кадетам выставка пришлась по душе - ребята уже умеют пользоваться оружием

Фото: Ирина ГЕРЦ

Особое впечатление на гостей училища произвели высадка десанта на необорудованное побережье, бой за его овладение и показательные выступления боевых расчетов.

Зрителям показали, как проходят мероприятия по освобождению заложников из "логова" врага

Зрителям показали, как проходят мероприятия по освобождению заложников из "логова" врага

Фото: Ирина ГЕРЦ

Оркестр ЧВВМУ и ансамбль «Золотые эполеты» своим исполнением подняли дух патриотизма и подарили зрителям мощный заряд энергии.

- Это территория настоящих мужчин, - восхитились школьники после экскурсии.

Несмотря на то, что девочек на военные специальности в Нахимовское военное училище не берут, они также проявили интерес к экскурсии

Несмотря на то, что девочек на военные специальности в Нахимовское военное училище не берут, они также проявили интерес к экскурсии

Фото: Ирина ГЕРЦ