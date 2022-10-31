Профессия - родину защищать: в Нахимовском военном училище прошел день открытых дверей

Экскурсию ребятам проводили курсанты военного училища
Фото: Ирина ГЕРЦ
В Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова 30 октября прошел день открытых дверей. Учебное заведение посетили и крымские школьники, в частности, кадеты.
Экскурсию по военному училищу ребятам провели курсанты. С большим интересом школьники осмотрели выставку стрелкового вооружения и бронеавтомобильной техники.
Для посетителей организовали настоящее шоу
Фото: Ирина ГЕРЦ
На территории училища были развернуты выставки легкого артиллерийского вооружения и образцов экипировки военнослужащих
Фото: Ирина ГЕРЦ
Кадетам выставка пришлась по душе - ребята уже умеют пользоваться оружием
Фото: Ирина ГЕРЦ
Особое впечатление на гостей училища произвели высадка десанта на необорудованное побережье, бой за его овладение и показательные выступления боевых расчетов.
Зрителям показали, как проходят мероприятия по освобождению заложников из "логова" врага
Фото: Ирина ГЕРЦ
Оркестр ЧВВМУ и ансамбль «Золотые эполеты» своим исполнением подняли дух патриотизма и подарили зрителям мощный заряд энергии.
- Это территория настоящих мужчин, - восхитились школьники после экскурсии.
Несмотря на то, что девочек на военные специальности в Нахимовское военное училище не берут, они также проявили интерес к экскурсии
Фото: Ирина ГЕРЦ