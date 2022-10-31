Профессия - родину защищать: в Нахимовском военном училище прошел день открытых дверей

Экскурсию ребятам проводили курсанты военного училища Фото: Ирина ГЕРЦ

В Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова 30 октября прошел день открытых дверей. Учебное заведение посетили и крымские школьники, в частности, кадеты.

Экскурсию по военному училищу ребятам провели курсанты. С большим интересом школьники осмотрели выставку стрелкового вооружения и бронеавтомобильной техники.

Для посетителей организовали настоящее шоу Фото: Ирина ГЕРЦ

На территории училища были развернуты выставки легкого артиллерийского вооружения и образцов экипировки военнослужащих Фото: Ирина ГЕРЦ

Кадетам выставка пришлась по душе - ребята уже умеют пользоваться оружием Фото: Ирина ГЕРЦ

Особое впечатление на гостей училища произвели высадка десанта на необорудованное побережье, бой за его овладение и показательные выступления боевых расчетов.

Зрителям показали, как проходят мероприятия по освобождению заложников из "логова" врага Фото: Ирина ГЕРЦ

Оркестр ЧВВМУ и ансамбль «Золотые эполеты» своим исполнением подняли дух патриотизма и подарили зрителям мощный заряд энергии.

- Это территория настоящих мужчин, - восхитились школьники после экскурсии.