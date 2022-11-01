В Крыму 1 ноября ожидается сухая, но прохладная погода

В ближайшие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие два дня в Крыму ожидается сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

- Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до 9 градусов тепла, днем +11…16, в горах +4…9, - говорится в сообщении.

В то же время в Симферополе возле Салгира 1 ноября похозяйничал мороз. Во вторник резко похолодало, те, кто утром спешит на работу, выдыхают туманные облачка и прячут носы в воротники курток и пальто.

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