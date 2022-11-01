Синоптики обещают теплое начало ноября в Крыму

Центр погоды ФОБОС пообещал в Крыму 20-градусное тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало ноября в Крыму будет теплым и сухим. Температура воздуха будет достигать +18…20 градусов.

- Много солнца, никаких осадков. <...> уже к среде будет +13…18. И начиная с четверга начнется усиление прогрева - ночью ожидается +4…10, а в дневные часы до +15…20 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «‎Спутник в Крыму»‎.

В то же время в региональном гидрометцентре сообщили, что в Крыму 1 ноября ожидается сухая, но прохладная погода. Днем температура может достигать +16 градусов.

Ранее сообщалось, что температура воды в Черном море у берегов Крыма достигла июньских показателей. Теплее всего 31 октября в Ялте и Алуште.

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