В Севастополе сбили беспилотник ночью 1 ноября

В Севастополе продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

Ночью 1 ноября в Севастополе был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- 10 минут назад в районе Любимовки наши моряки сбили БПЛА, - написал чиновник в 03.44 ночи в своем Tg-канале.

Напомним, в настоящее время в Крыму и Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. После очередной атаки беспилотников 29 октября рейд в Севастопольской бухте временно закрыли.

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