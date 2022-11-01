В Крыму 1 ноября выявили 32 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 32 случая новой коронавирусной инфекции, 208 972 - с начала пандемии. Такие денные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 252 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период - 201 563, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в республике от коронавируса умер один человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе федерального значения за минувшие 24 часа выявил 29 новых инфицированных COVID-19, с начала пандемии зафиксировано 95 937 заболевших.

Также за минувшие сутки в Севастополе от коронавируса умер один человек, 2 473 - с начала пандемии.

Кроме того, за минувшие 24 часа три человека с инфекцией были госпитализированы.

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