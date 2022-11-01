7 ноября пенсионеры и ветераны труда смогут бесплатно посетить «Бал хризантем» в Крыму

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

В Крыму бесплатно посетить «Бал хризантем» приглашают пенсионеров и ветеранов труда, сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

- 7 ноябпя решением администрации НБС-ННЦ вход в Никитский ботанический сад на выставку хризантем (Арборетум) для пенсионеров и ветеранов труда Российской Федерации - бесплатный, по предъявлению удостоверения, - говорится в сообщении.

Напомним, в Никитском ботаническом саду начался очередной Бал хризантем. На 69-й выставке цветов представлены 500 сортов и гибридов растения. Кроме того, в этом году работники сада учли предпочтения гостей и на 30 видов увеличили крупноцветковое представительство.

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