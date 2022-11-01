Через Керченскую паромную переправу перевезены свыше 23 тысяч пассажиров

В Керченском проливе продолжают работать семь паромов Фото: Юлия АЛЕХИНА

Через Керченскую паромную переправу с 9 октября было переправлено более 23 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября по 07.00 часов 1 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 23 528 пассажиров, 12 718 единиц автотранспорта и 552 ж/д вагона, - говорится в сообщении.

На переправе продолжают функционировать семь паромов. С 9 октября ими выполнено 390 рейсов.

Отмечается, что по проливу действует штормовое предупреждение. До вечера вторника сохранится северо-западный ветер 12-17 метров в секунду.

Ранее КП-Крым писала, что работы по восстановлению Крымского моста идут с опережением графика. Движение по поврежденной автомобильной части Крымского моста могут запустить до конца года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50