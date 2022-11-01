В Крыму установили более 2,5 тысячи пожарных извещателей с начала года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

С начла 2022 года 2 523 пожарных извещателя было установлено в крымских домах, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

- Они (датчики. - Прим. ред.) крепятся с помощью двух саморезов на потолки или на стены, не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на год, - сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

Отмечается, что датчики срабатывают моментально даже от небольшого возгорания, издавая пронзительный звук.

Только за прошедшую неделю сотрудники МЧС бесплатно установили устройства в 15 семьях Черноморского района полуострова, а также в 17 семьях Ялты.

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