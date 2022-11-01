В Симферополе можно будет отслеживать прибытие автобусов через специальное приложение

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В Симферополе не только меняется схема движения общественного транспорта, но и появляются некоторые новшества. Одним из них станет дополнительный контроль за автобусами и троллейбусами.

Как сообщил замглавы администрации города Ислям Усеинов, на схеме движения общественного транспорта будут размещаться QR-коды. Находясь на остановочном павильоне, достаточно будет их отсканировать для доступа к приложению в виде остановочного табло. На нем в реальном времени будет показано прибытие того или иного транспорта.

- Сегодня эта система апробируется администрацией, прорабатывается, после чего будет пилотным проектом запущена на остановочных павильонах.

Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 ноября изменится маршрут автобуса №3. Он будет пролегать по дублирующему проезду проспекта Победы.

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