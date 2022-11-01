В Керченском проливе курсируют семь паромов

В районе переправы действует штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керченском проливе продолжают курсировать семь паромов, с момента возобновления работы переправы они совершили уже 390 круговых рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября по 07:00 1 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 23 528 пассажиров, 12 718 единиц автотранспорта и 552 железнодорожных вагона, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе переправы действует штормовое предупреждение. До вечера вторника сохранится северо-западный ветер 12-17 метров в секунду.

Напомним, после теракта на Крымском мосту 8 октября движение большегрузного транспорта осуществляется через паромную переправу или по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы.

По информации Минтранса РФ, движение грузовиков по Крымскому мосту будет открыто не ранее 1 декабря.

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