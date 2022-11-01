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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:07

При Спортивной школе №4 в Симферополе действуют отделения хоккея и фигурного катания

На данный момент ведется набор детей
Екатерина НАЗАРОВА
В Симферополе ведется набор на отделения фигурного катания и хоккея

В Симферополе ведется набор на отделения фигурного катания и хоккея

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При Спортивной школе № 4 крымской столицы открыты отделения хоккея и фигурного катания, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- На видео юные фигуристки выполняют базовые элементы фигурного катания: «‎саночки» с прыжком вверх, «‎самолетик» и «‎веревочку», - говорится в сообщении.

А вот юные хоккеисты, которые отрабатывают ведение шайбы с препятствиями на ледовом катке и за его пределами:

На данный момент ведется набор в отделение фигурного катания и хоккея. Подробности можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что крымские спортсмены завоевали восемь медалей на Всероссийской спартакиаде боевых искусств. Крым на турнире представили 40 спортсменов.

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