Крымчанин получил восемь лет за попытку сбыта марихуаны

36-летнего жителя Армянска признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере Фото: Артем КИЛЬКИН

В Армянске 36-летнего местного жителя признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Подсудимый в июле текущего года вступил в преступный сговор со своим знакомым, уголовное преследование в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого незаконно приобрел за 80 тысяч рублей наркотическое средство «каннабис» массой более 250 г с целью дальнейшего сбыта, – сообщили в надзорном ведомстве.

Приобретенную марихуану он хранил у себя дома. При проведении оперативно-розыскного мероприятия запрещенное вещество было обнаружено и изъято правоохранителями .

Мужчину приговорили к восьми годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Отмечается, что ранее он был судим за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в Феодосии осудили двух наркоторговцев. При задержании у одного из них изъяли почти полкилограмма марихуаны.

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