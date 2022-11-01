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НовостиЭкономика1 ноября 2022 10:33

На Кубани очереди на Керченскую переправу ожидают около 320 грузовиков

С 27 октября проезд большегрузов к переправе частично ограничен
Дмитрий Коренев
Около 320 грузовиков ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани

Около 320 грузовиков ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 320 грузовиков ожидают очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

– Утром 1 ноября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 320 грузовиков – на парковках Темрюкского и Славянского районов, – говорится в сообщении.

На перехватывающих стоянках открыты пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание. Волонтеры раздают водителям воду и чай.

Напомним, с 27 октября проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничен. Сотрудники ДПС останавливают въезжающие в Краснодарский край большегрузы и уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если фура едет в Крым с неприоритетными товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту через Северное Приазовье (от Таганрога до Джанкоя). Также можно отправить груз по железной дороге.

В список приоритетных товаров которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами, включены скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.

По информации Минтранса РФ, движение грузовиков по Крымскому мосту будет запущено не ранее 1 декабря.

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