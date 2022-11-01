Перевозчик в Керчи вынуждал водителей работать по 12 часов

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Прокуратура Керчи проверила государственное унитарное предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки, на соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

– Как показала проверка, в нарушение требований законодательства работодателем не соблюден режим труда и отдыха водительского состава, в частности рабочее время шести водителей составляло более 12 часов, – говорится в сообщении.

Постановлением прокуратуры должностное лицо, осуществлявшее контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха, привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.

– Кроме того, директору предприятия внесено представление, по приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь, – добавили в пресс-службе прокуратуры.

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