3 ноября в Симферополе пройдет «Большой этнографический диктант»

Просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
3 ноября в 10.00 в Симферополе пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант». Цель проекта - ознакомление с культурой народов, проживающих на территории России.
Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. На выполнение заданий, которые опубликуют 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта, будет отведено 45 минут.
Место проведения диктанта: город Симферополь, улица Пушкина, 20.
Ранее сообщалось, что при Спортивной школе №4 в Симферополе действуют отделения хоккея и фигурного катания. На данный момент ведется набор детей.
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