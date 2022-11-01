3 ноября в Симферополе пройдет «Большой этнографический диктант»

Просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 ноября в 10.00 в Симферополе пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант». Цель проекта - ознакомление с культурой народов, проживающих на территории России.

Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. На выполнение заданий, которые опубликуют 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта, будет отведено 45 минут.

Место проведения диктанта: город Симферополь, улица Пушкина, 20.

Ранее сообщалось, что при Спортивной школе №4 в Симферополе действуют отделения хоккея и фигурного катания. На данный момент ведется набор детей.

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