Республика Крым примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»

В Год культурного наследия народов России акция посвящена культуре, традициям, классическому искусству, объединяющим поколения и этносы страны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крым присоединится ко Всероссийской музейно-выставочной культурно-образовательной акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Минкульта республики.

- 4 ноября порядка 30 крымских учреждений сферы культуры: театры, концертные и филармонические учреждения, музеи, библиотеки проведут увлекательные мероприятия, - цитирует пресс-служба министра культуры РК Татьяну Манежину.

Жителей и гостей республики ждет насыщенная программа: спектакли, концерты, выставки, лектории, презентации, экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое.

Напомним, 3 ноября в Симферополе пройдет «Большой этнографический диктант», задания которого будут оформлены в виде теста из 30 вопросов. Цель проекта - ознакомление с культурой народов, проживающих на территории России.

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