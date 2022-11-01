Республика Крым примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»

В Год культурного наследия народов России акция посвящена культуре, традициям, классическому искусству, объединяющим поколения и этносы страны
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Крым присоединится ко Всероссийской музейно-выставочной культурно-образовательной акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Минкульта республики.
- 4 ноября порядка 30 крымских учреждений сферы культуры: театры, концертные и филармонические учреждения, музеи, библиотеки проведут увлекательные мероприятия, - цитирует пресс-служба министра культуры РК Татьяну Манежину.
Жителей и гостей республики ждет насыщенная программа: спектакли, концерты, выставки, лектории, презентации, экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое.
Напомним, 3 ноября в Симферополе пройдет «Большой этнографический диктант», задания которого будут оформлены в виде теста из 30 вопросов. Цель проекта - ознакомление с культурой народов, проживающих на территории России.
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