В 25 муниципальных образованиях Крыма функционируют 911 котельных

1 ноября, в тестовом режиме запускается отопление в жилых домах Ялты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К настоящему дню в 25 муниципальных образованиях Республики Крым функционируют 911 котельных.

- В 4 306 многоквартирных домах есть отопление. Также полностью подано тепло в 400 детских садов, в 501 школу и 118 учреждений здравоохранения, - цитирует «Крым 24» председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

Также он напомнил, что сегодня, 1 ноября, в тестовом режиме начало работать отопление в жилых домах Ялты.

В случае, если тепло в объекты социальной сферы так и не поступило, граждане могут обратиться в диспетчерскую службу Министерства ЖКХ РК по номерам: +7 (978) 832-95-95 и 8 (800) 775-22-01, а также в справочную ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»: 8 (800) 506-80-06.

Ранее эксперт рассказал, куда жаловаться на отсутствие отопления в Крыму. Можно обратиться в «ЖКХ-Контроль», позвонив на горячую линию или написав электронное письмо.

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