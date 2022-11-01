500 кустов роз украсят парк имени Гагарина в Симферополе

Весной для роз будет установлена система капельного полива Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В симферопольском парке имени Гагарина приступили к высадке 500 кустов роз, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК "Парки столицы"

- Розы высаживаются по периметру пруда. Предварительно в каждую лунку вносится удобрение. Оно даст возможность саженцам хорошо укорениться и в дальнейшем благополучно перенести зимовку, - говорится в сообщении.

Весной для роз будет установлена система капельного полива.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Ранее сообщалось, что в Никитском ботаническом саду начался 69-й Бал хризантем. В этом году работники сада учли предпочтения гостей и на 30 видов увеличили крупноцветковое представительство.

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