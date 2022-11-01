В Бахчисарае простились с сержантом, погибшим в зоне проведения СВО

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1 ноября в Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Романом Орловым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– 25 октября машина, которая вывозила раненых солдат с поля боя, подорвалась на мине. Роман Ярославович в возрасте 30 лет отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины. <…> Старший помощник военного комиссара Бахчисарайского района Сергей Поповских вручил награду отцу погибшего Орлову Ярославу от имени президента Российской Федерации «За спасение погибавших», – говорится в сообщении.

В 2016 году Роман подписал контракт о поступлении на военную службу в Вооруженные силы РФ. С первых дней СВО принимал участие в боевых действиях.

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