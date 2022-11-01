Крымчанка Дарья Сафронова завоевала Гран-при России по фигурному катанию на коньках среди юниоров

Дарья Сафронова. Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Воспитанница симферопольской спортшколы №4 Дарья Сафронова завоевала Гран-при России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

- Юная фигуристка единственная представляла Республику Крым на Всероссийских соревнованиях «Бархатный сезон». Гордимся достижениями воспитанников наших спортивных школ! Так держать! - написал Афанасьев в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что крымский теннисист привез две бронзовые медали с соревнований в Армении. Он принял участие в международном турнире «Tsakhkadzor Cup». При главном спорткомплексе Цахкадзора недавно были построены новые грунтовые корты, где и прошли данные соревнования.

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