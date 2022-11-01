В Симферополе по просьбе горожан увеличат количество ярмарок

Фото: министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

12, 19 и 26 ноября в столице Крыма пройдут агроярмарки «выходного дня». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

– Сельскохозяйственные ярмарки в Симферополе продолжают набирать все большую и большую популярность среди крымчан, которые просят организовывать такие мероприятия чаще. Поэтому, в ноябре их будет больше, чем обычно, – передает пресс-служба слова министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука.

Савчук отметил, что в ноябре в Крыму будут работать 168 ярмарочных площадок, на которых предусмотрено более 7 тысяч торговых мест.

Напомним, с начала 2022 года в республике провели более 11 тысяч агроярмарок – на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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