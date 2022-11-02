Погода на 2 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Крыму вполне комфортная среда.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- День пройдет без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 16...18°.
В город-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 6-11 м/с., тепло 16…18°.
В Ялте, как сообщает yandex, +10…+16°, западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +10…16°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +7 …+14°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +7 …+15°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +10…+16, юго-западный ветер 5 -7 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +5…+17°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Пасмурно.
В Армянске +7…+16°, скорость западного ветра 3-5 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +14 …+17°.
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