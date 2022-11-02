Погода на 2 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Крыму вполне комфортная среда. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- День пройдет без существенных осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 16...18°.

В город-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 6-11 м/с., тепло 16…18°.

В Ялте, как сообщает yandex, +10…+16°, западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +10…16°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +7 …+14°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +7 …+15°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +10…+16, юго-западный ветер 5 -7 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +5…+17°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Пасмурно.

В Армянске +7…+16°, скорость западного ветра 3-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +14 …+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50