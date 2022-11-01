В двух торговых точках Крыма специалисты обнаружили мясо, творог и сало без маркировки

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В магазинах «Аппетит» и «Мясная лавка» пгт Ленино специалисты обнаружили мясо, творог и сало без маркировки. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

- В холодильных витринах торговых залов, рядом с маркированной продукцией, находились мясо, сало, творог, мед - без информации о датах изготовления, сроках годности, условиях хранения, наименования и сведениях о производителе, - говорится в сообщении.

Предпринимателям вынесли предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований при реализации продукции.

Ранее на ярмарках в Крыму обнаружили продукты неизвестного происхождения. На них отсутствовала маркировка.

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