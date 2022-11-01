В Крыму осудят автомобилиста, по вине которого в ДТП пострадал водитель мопеда

Фото: пресс-служба прокуратуры РК

В Крыму суд ждет 44-летнего водителя «Лады», сбившего мотоциклиста, который в результате ДТП получил тяжкие травмы. Инцидент произошел в сентябре 2021 года в поселке Гурзуф.

- При выполнении поворота налево на нерегулируемом перекрестке мужчина не уступил дорогу мотоциклу «Harley-Davidson FLS» и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратур

Ранее в Керчи двое парней получили травмы в ДТП на «зебре». Водитель не обратил внимание в вечернее время на пешеходов, которые переходили дорогу. Ситуацию осложнило то, что на улице уже стемнело. Молодых людей госпитализировали.

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