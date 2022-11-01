Где в Симферополе 2 ноября отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: архив КП

2 ноября часть Симферополя останется без электричества с 8.00 до 17.00. Причина перебое в электроснабжение – ремонтные работы.

Где не будет света в Симферополе:

- микрорайон Давидовка: переулок Лавандовый, 2; СОТ «Садовод»;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ;

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 .

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