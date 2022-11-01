Спикер Госсовета Крыма: национализированные предприятия передадут новым собственникам

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Предприятия, попавшие под национализацию по решению крымских властей, в будущем могут передать новым собственникам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Что касается дальнейшей судьбы этих предприятий, считаю, что их нужно передать новым собственникам при условии сохранения рабочих мест, сохранения и увеличения темпов производства, – написал он.

Константинов выразил уверенность, что эти предприятия заинтересуют инвесторов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать ряд предприятий, собственники которых связаны с киевским режимом и активно противодействуют проведению СВО. В этот перечень уже попали ООО «РусЛайн Ко» (арендаторы ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив». Работа по формированию списка предприятий продолжается.

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