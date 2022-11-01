Сказочный Новый год в Mriya Resort & SPA

Фото: Mriya Resort & SPA

С 28 декабря по 8 января гостей курорта ожидает сказочная новогодняя программа, наполненная мечтами и главными символами самого волшебного праздника для детей и взрослых. По мотивам новогодних и рождественских истории проведут мастер-классы, танцевальные и музыкальные выступления, световые шоу. 31 декабря состоится гала-вечер с участием Глюк’oZы и группы BURITO.

Для гостей курорт Mriya Resort & SPA подготовил украшенную территорию в 64 га, более 100 аниматоров и команд будут задействованы в постановках новогодних шоу, 150 поваров подготовят и создадут меню для праздничного стола. Организаторы вспомнили все самые любимые новогодние и рождественские истории: Снежная королева, Холодное сердце, Щелкунчик, Рождественская история и другие. С 28 декабря по 8 января пройдут тематические мероприятия: шествия новогодних героев, выступления музыкантов, мастер-классы по изготовления масок, новогодних игрушек, выступления фокусников, квартирники, лекции и многое другое.

Фото: Mriya Resort & SPA

31 декабря состоится Гала-вечер в самом большом бальном зале в Крыму площадью в 1152 м2. Гостей ждут: грандиозное представление, шоу-программа, выступление кавер-группы, интерактив от ведущего и Деда Мороза, изысканная крымская и утонченная европейская кухня. Хэдлайнеры вечера - Глюк’oZa и группа BURITO.

В куполе тематического парка развлечений «Дримвуд» пройдет празднование семейного нового года: анимационная программа для детей, интерактивная программа для взрослых, танцевально-акробатические номера, тесла-шоу, световое шоу и, конечно, поздравления от главных гостей Нового года – Деда Мороза и Снегурочки. 2 января гости смогут насладиться незабываемым балетом «Щелкунчик», а 5 января посетить спектакль «Волшебная книга сказок».

Фото: Mriya Resort & SPA

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