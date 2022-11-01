За месяц запасы водохранилищ Крыма уменьшились на 11 млн кубометров

Общий объем воды в крымских водохранилищах, расположенных в руслах рек, к концу октября составил 157,75 млн кубометров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Общий объем воды в крымских водохранилищах, расположенных в руслах рек, к концу октября составил 157,75 миллионов кубометров, что на 11,08 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, но примерно на 40% больше, чем на начало ноября прошлого года. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

– Происходила интенсивная сработка водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный объем воды, в которых к началу ноября 2022 года уменьшился на 11,08 млн кубометров и составил 157,75 млн кубометров, – говорится в сообщении. Напомним, на конец октября 2021 года объем воды в водохранилищах Крыма составлял 112,08 миллионов кубометров.

В октябре выпавшие в бассейнах рек осадки носили кратковременный и исключительно локальный характер. Так, если в бассейнах рек Биюк-Карасу, Черная, Коккозка и Дерекойка их количество было в пределах 23-37% от нормы, то, например, в нижней части бассейна реки Кача – примерно 150% от нормы. В Крымских горах отмечался существенный недобор осадков (35% - 55% от нормы). Неблагоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала сохранению режима осенней межени с низкими уровнями воды.

– Происходило постепенное истощение водности. Река Альма выше Партизанского водохранилища пересохшая. На большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание, – отметили в гидрометцентре.

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