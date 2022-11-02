В Крыму около 40% учебных заведений оснащены специализированной системой охраны – власти

По словам Асанова, четыре года назад по всему Крыму было очень мало учреждений со специализированной охраной Фото: Архив "КП"

В Крыму около 40% учебных заведений оснащены специализированной охраной. Как сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи республики, чтобы такая система защиты была во всех школах, нужно решить вопрос финансирования и кадрового дефицита квалифицированных сотрудников.

- Сегодня был задан вопрос, что нужно, для того чтобы обеспечить частными охранными предприятиями или Росгвардией постоянную охрану наших объектов образования. Вопрос номер один - это финансирование, - рассказал РИА Новости Крым замминистра.

Он также добавил, что ежегодно на нужды охраны в общеобразовательных ведениях необходимо выделять по 2 млрд рублей. на сегодняшний день в Республике Крым просто не хватает такого количества квалифицированных охранников, которые смогли бы закрыть все наши учреждения.

По словам Асанова, четыре года назад по всему Крыму было очень мало учреждений со специализированной охраной. Чтобы обеспечить квалифицированной охраной все школы - необходимо финансирование. Однако объем средств, который нужно выделять на безопасность учебных заведений – очень большой, а необходимая сумма постоянно меняется.