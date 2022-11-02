Операторы «горячей линии» по вопросам мобилизации приняли более 10 тысяч вопросов от крымчан

Сейчас сотрудники «горячей линии» принимают вопросы о ходе и особенностях проведения осеннего призыва. Фото: Александра Тимощенко

После объявления о частичной мобилизации во всех регионах России начала свою работу «горячая линия» 122 для разъяснения и решения вопросов по данной теме. По информации министра внутренней политики, информации и связи РК Владимира Трегуба, с 23 сентября по 31 октября крымские операторы приняли 10 200 звонков. В последний день октября крымчане обратились на «горячую линию» 124 раза.

Чаще всего крымчане интересовались призывом ранее не служивших граждан и многодетных отцов.

- Спустя время операторы фиксировали сообщения об экипировке и обмундировании мобилизованных. Сейчас крымчане чаще спрашивают о социальных гарантиях - это и региональные выплаты, и довольствие, а также задают вопросы по выплате кредитов мобилизованными и их семьями в период отсутствия дохода по прежнему месту работы, - отметил Трегуб.

Сейчас сотрудники «горячей линии» принимают вопросы о ходе и особенностях проведения осеннего призыва. Для этого заранее были подготовлены более 20 ответов для операторов кол-центров.

- Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.