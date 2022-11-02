Симферопольские городские службы получили новую спецтехнику для уборки улиц

По словам руководителя, коммунальщики будут убирать еще около 50 километров улиц крымской столицы Фото: Архив "КП"

В 2022 году симферопольские коммунальные службы получили 20 единиц новой спецтехники для уборки улиц крымской столиц. Как сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен, уже задействованы 10 машин.

По словам руководителя, коммунальщики будут убирать еще около 50 километров улиц крымской столицы. В маршруты были включены дороги поселка Комсомольское, Грэсовского и микрорайон Каменка. Антон Гумен заверил, что с появлением новой техники качество уборки улиц заметно улучшится.

- У нас в этом году было поступление новой техники, мы получили порядка 20 единиц, из которых 10 - это специализированная техника для механизированной уборки. Мы получили пять подметально-уборочных машин и пять машин на базе КАМАЗа - вакумно-подметальные. Это поможет нам существенно улучить качество уборки в Симферополе, - добавил Гумен.

Директор МБУ «город» также отметил, что в ноябре бюджетное учреждение совместно с ГИБДД рабочие служб разработали новые маршруты, а на некоторых маршрутах изменены схемы дорожного движения.