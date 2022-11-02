Из-за недобросовестного подрядчика строительство школы в Керчи затягивается до 2023 года

Достроить общеобразовательное учреждение планировали к концу 2023 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство школы в Керчи выполнено всего на 41%. Претензии к подрядчику не дали должного эффекта, теперь на исправление ситуации остается всего неделя, сообщили в пресс-службе министерства строительства Крыма.

В минстрое также добавили, что, если сроки строительства вновь будут перенесены, контракт с подрядной организацией придется расторгнуть. К тому же, это не первая ситуация, когда заказчик ГКУ РК «Инвестстрой РК» фиксировал отклонения от графика производства работ.

- Кроме того, подрядчику было поручено увеличить количество строителей и техники на объекте. Если подрядчик не выполнит все данные ранее поручения в течение недели – рекомендуем рассмотреть процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, - отметили в министерстве.

Напомним, достроить общеобразовательное учреждение планировали к концу 2023 года.