В Керчи на сутки перекрыли центральные улицы

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В Керчи из-за ремонтных работ по улице Самойленко перекрыли ряд центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 08:00 2 ноября по 08:00 3 ноября перекрыты улицы Самойленко, Пирогова (до пересечения с ул. Самойленко), Карла Маркса (до пересечения с Милицейским переулком), Советская (до пересечения с переулком Кривым), а также пересечение улиц Маршала Еременко и Самойленко.

В связи с этим изменилась схема движения общественного транспорта.

– Изменяется схема движения маршрутов №40 «ул. Ульяновых - ГУП КМЗ», №41 «ГУП КМЗ - Аршинцево - Городской пляж», № 23 «Автовокзал – Моррыбпорт», №2 «з/д Стеклоизделий - ул. Пушкина» и №7 «Автовокзал-450 квартал», №19 «ЗЖБИ – МКСК», – говорится в сообщении.

Жителей просят не парковать автомобили в зоне проведения ремонтных работ.

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