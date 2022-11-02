Крымский детский хоспис объявил о начале акции для тяжелобольных детей

Фото: Крымский детский хоспис

В Крымском детском хосписе объявили о благотворительной акции «Сухой ноябрь» в поддержку тяжелобольных детей, рассказали КИА координаторы проекта.

Организаторы планируют собрать нужные средства для 54 подопечных, чтобы полностью обеспечить их подгузниками и пеленками, на которые их родители тратят по несколько тысяч в месяц.

- Попросите поддержать нашу акцию своих друзей и знакомых. Вы можете организовать сбор у себя на работе, в школе или в детском саду. Даже одна упаковка подгузников может сделать жизнь наших подопечных чуточку легче, – отметила директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

Чтобы внести свой вклад в помощь и принять участие в акции, можно сделать пожертвование, купить средства по уходу из списка на сайте и привезти в офис Крымского детского хосписа или отправить курьером по адресу: Симферополь, улица 60 лет Октября, д. 16/98. Также можно оформить доставку в пункты выдачи заказов OZON: Симферополь, улица 60 лет Октября, д. 8 и Wildberries: Симферополь, улица 60 лет Октября, д. 17 или ул. Залесская, д. 81.