Экс-сотрудница МУПа в Симферополе за три года похитила более 1 миллиона рублей

Женщину признали виновной в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд в Симферополе взыскал с бывшей сотрудницы муниципального унитарного предприятия более 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, ранее суд признал ее виновной в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

– По делу установлено, что на протяжении практически 3 лет, с 2016 года по 2019 год, осужденная, занимая руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий, заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и иных личных документов. После этого женщина подделывала акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, которые предоставляла в бухгалтерию предприятия, – говорится в сообщении.

Деньги, полученные в качестве оплаты фактически не выполненных работ, женщина забирала себе в карман и распоряжалась ими по своему усмотрению.

– Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, взыскал с бывшего работника муниципального унитарного предприятия ущерб, причиненный преступлением, в размере более 1 млн рублей, – сообщили в надзорном ведомстве.

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